Investe in diamanti, le ridanno metà soldi

IL CASOVENEZIA Investe i propri risparmi in diamanti su consiglio della banca, ma ora, dopo aver chiesto di rientrare dell'investimento, si è sentita offrire la metà in soldi e il resto in pietre preziose. È quanto capitato a una risparmiatrice di Pellestrina del Bpm (Banco popolare di Milano) quando l'istituto di credito di sua fiducia le ha proposto un rimborso al 50 per cento dell'investimento effettuato in tanti anni e il rimanente saldo, appunto, in diamanti. Che difficilmente sono smerciabili per un privato e che rimangono...