Invasione turistica, allarme rientrato I varchi torneranno per il Redentore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FINE SETTIMANAVENEZIA Sorpresa. Il primo, temutissimo ponte di giugno da bollino nero si è rivelato meno impegnativo del previsto. La città era piena, ma non più del solito e ieri era addirittura quasi vivibile. Alle 14 era possibile sedersi a prua dei vaporetti in canal Grande senza assalti all'arma bianca, c'erano perfino meno carovane di taxi carichi di coreani e perfino piazza San Marco non era intasata ed era possibile scattare delle foto come in una città d'arte normale, con uno sfondo di monumenti e non di persone ammucchiate in...