CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTRAMONTABILE ARENZANO Sei Vespino o Vespone? Vai con la fidanzatina aggrappata alle spalle o viaggi comodo, pronto ad affrontare anche le strade fuori dal perimetro urbano? Vespino e Vespone. Nel lessico di chi vive in Vespa questi due nomi indicano riferimenti precisi. Scocca piccola per motori fino a 125 centimetri cubici, scocca grande per motori oltre i 150 centimetri cubici. Uno spartiacque, dunque, che dal 1955 contraddistingue i modelli di Vespa. Già, il 1955, l'anno di nascita del Vespone che di successo in successo è arrivato fino...