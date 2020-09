Intesa Sanpaolo aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e sostiene i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile del protocollo Onu 2030 obiettivi ESG.

«Abbiamo sviluppato e svilupperemo prodotti e soluzioni finanziarie sostenibili da un punto di vista ambientale, ma anche sociale, grazie al nostro fondo Impact - dichiara Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Riguardo all'ambiente, sosteniamo le aziende che investono secondo i principi della circular economy con un plafond da 5 milioni e con la nostra gamma di finanziamenti green, che offriamo condizioni vantaggiose a chi acquista immobili ad elevata efficienza energetica o affronta lavori per aumentarla».

L'offerta green è in linea con l'Energy Efficient Mortgage Action Plan, iniziativa europea volta a creare un mutuo per l'efficienza energetica standardizzato.

PLAFOND DI 2 MILIARDI

A luglio, Intesa Sanpaolo ha dedicato un plafond di 2 miliardi per finanziamenti Sustainability Loans a tassi vantaggiosi, con cui sostenere le PMI che investono in base ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) in coerenza con il Piano della Commissione Europea per una crescita sostenibile.

«Vogliamo diventare continua Simonato oltre che motore di crescita economica di questo Paese anche motore di crescita sociale inclusiva e sostenibile. Grazie al fondo Impact, possiamo dare credito a persone in difficoltà, offrire prestiti d'onore a studenti meritevoli, supportare le madri lavoratrici e garantire l'accesso alle attrezzature informatiche per la didattica a distanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA