INTERVISTAStare lontano dal palco? Impossibile per un artista come Francesco Gabbani, che dello scambio di emozioni ed energia con il suo pubblico ha fatto una ragione di vita. Eccolo, allora, di nuovo tra la gente, a cantare le sue hit da record nelle suggestive ambientazioni scelte per il mini-tour estivo #GabbaLive18. Magellano è ancora in viaggio, partito da Codroipo (Udine) due settimane fa. Solo sei date, concerti durante i quali sprigionare tutto il suo entusiasmo. Come quello di questa sera che vedrà il cantautore toscano...