INTERVISTAÈ una delle opere contemporanee più rappresentate al mondo, dalla Corea alla Russia, dall'Europa al Sudamerica: stiamo parlando di Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino, proposta per la prima volta a Schwetzingen, in Germania, il 19 maggio 1998, e in scena al Teatro Malibran oggi, alle 19, con repliche fino a martedì 24 settembre. Sempre del compositore siciliano sarà proposto, in prima esecuzione assoluta perché riscritto appositamente per Venezia, il madrigale per cinque voci intitolato Distendi la fronte, con cui si...