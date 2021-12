LA SENTENZA

VENEZIA Dopo un intervento chirurgico di mastectomia conseguente a cancro al seno, le fu impiantata una protesi sbagliata che le provocò una metastasi ossea.

A distanza di 15 anni dall'intervento errato, la Ulss Veneziana è stata condannata a risarcire una paziente versandole poco meno di 100 mila euro per i danni da lei sofferti. La sentenza non è stata appellata ed è diventata perciò definitiva. L'Ulss ha già pagato il risarcimento.

La vicenda ricostruita di fronte al Tribunale civile di Venezia ha preso avvio nel 2005, quando una signora di poco più di 40 anni fu operata all'ospedale Civile di Venezia, ma l'intervento risultò errato, sia nella scelta che nell'esecuzione: le protesi erano sbagliate e fu necessario un secondo intervento per sostituirle. A distanza di qualche anno, la signora riportò una metastasi ossea e, successivamente, al medesimo seno, una recidiva tumorale. Nel 2011 la paziente si sottopose, sempre al Civile di Venezia, ad un ciclo di radioterapia che, però, fu anch'esso eseguito malamente in quanto l'operatore le somministrò una dose di radiazioni di molto superiore a quella prevista per la singola seduta, causandole una lesione permanente.

LA PERIZIA

A questo punto, assistita dagli avvocati Massimo Dragone e Marta Guarda di Mestre, la donna ha deciso di avviare una causa civile contro l'Azienda sanitaria. Il giudice ha disposto una consulenza medico legale a conclusione della quale il perito ha confermato che l'operazione di mastectomia era stata sbagliata sia, con riguardo alla scelta del tipo di intervento, che nell'esecuzione dello stesso. Ma non solo. La condotta dei sanitari è stata ritenuta censurabile anche sotto il profilo attinente al trattamento post-operatorio poiché, vista la diffusione della malattia e la non radicalità dell'intervento, «il medico chirurgo avrebbe comunque potuto, e diligentemente dovuto, richiedere una radioterapia postoperatoria così riducendo la probabilità di tutte le complicanze che la paziente ha invece patito».

