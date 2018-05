Interventi strutturali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le considerazioni espresse dal presidente della Regione Zaia sui tornelli posti all'arrivo in città sono condivisibili e peraltro espresse da molti a Venezia, seppur non intese da qualche politico incantato dall'iniziativa di grande ricaduta mediatica ma vuota di contenuti. Qualcosa a Venezia andava pur fatto dall'amministrazione comunale, dopo aver annunciato la necessità di conteggiare i turisti. Ma tutti ormai sanno che i turisti (come Italia Nostra sostiene sin dal 2011) superano i 30 milioni. Contarli è utile come la conta dei piccioni...