CAORLE

Anche Caorle vira sul turismo lento e sostenibile: presentato ieri mattina il progetto Caorle Slow Hike & Bike. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Silca Ultralite Vittorio Veneto, ha illustrato ieri, nel centro civico di piazza Vescovado, i contenuti del progetto promozionale che darà nuovo lustro a itinerari sia pedonali che ciclabili, per un totale di circa 300 chilometri, alla scoperta dell'entroterra e delle eccellenze gastronomiche che lo caratterizzano. Come hanno spiegato il sindaco Luciano Striuli e l'assessore al turismo Alessandra Zusso, dal punto di vista promozionale nei prossimi mesi la località punterà al turismo lento, sostenibile, complementare all'offerta balneare, in grado di offrire all'ospite un'esperienza dal ritmo moderato, in contrapposizione alla vita di tutti i giorni. Un turismo da vivere lontano da luoghi affollati, in piccole realtà ed a contatto con la natura. Un turismo, soprattutto, da vivere anche al di fuori del contesto della stagione balneare, grazie a itinerari percorribili tutto l'anno. «La particolare conformazione storica e territoriale di Caorle ha commentato Striuli ci permette di proporre un'offerta integrativa e complementare a quella balneare. L'offerta del capoluogo si integra perfettamente con la proposta dell'entroterra: grazie a nuovi percorsi ciclabili realizzati dall'amministrazione comunale e da privati, come a Ca' Corniani, stiamo mettendo in rete le varie proposte, per fornire ai turisti esperienze di qualità». Il progetto prevede anche la realizzazione di un'app, operativa da giugno 2021, che permetterà al turista di avere a disposizione sullo smartphone tutte le informazioni relative agli itinerari. «Questo progetto ha sottolineato l'assessore Zusso ha una forte valenza turistica. Quest'estate potremo vantare anche un altro importante servizio, grazie al traghetto che permetterà di raggiungere comodamente la Brussa e di visitare Vallevecchia, alla scoperta di quest'oasi naturalistica protetta».

Riccardo Coppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

