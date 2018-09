Insulti alla regista Jennifer Kent «Provo solo pena»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUn fatto increscioso. Per di più collegato a un film già per certi aspetti simbolico, perché aveva acceso vivaci polemiche alla vigilia per essere l'unico tra quelli in Concorso diretto da una donna. Proprio per questo l'insulto pesante e sessista lanciato sui titoli di coda, mercoledì sera, da un accreditato stampa alla regista è diventato un caso. Il colpevole, un giovane 20enne, Sharif Meghdoud, che è italiano e collabora a diversi siti e riviste, ieri mattina una volta individuato ha postato sul suo profilo Facebook una...