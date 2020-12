LA DECISIONE

VENEZIA Società partecipate del Comune, Ca' Farsetti metterà mano su Venezia Spiagge e su Insula. Con 21 voti favorevoli, otto contrari, tre astenuti e un non votante il consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera che prevede la revisione delle due aziende nel rispetto del testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Tra gli obblighi del Comune, infatti, c'è quello una revisione annuale con un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, predisponendo, in caso ricorrano alcuni presupposti, un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione.

In particolare gli enti pubblici non possono detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che hanno come oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

LA MANUTENZIONE

Qualche novità anche per Insula spa, affidataria dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, nuova costruzione del patrimonio edilizio del Comune di Venezia ma soprattutto della gestione del patrimonio residenziale pubblico, in concomitanza con Ater.

Nei piani di razionalizzazione delle partecipazioni è stato previsto dal Comune il mantenimento senza interventi della società, infatti Insula è stata giudicata strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tuttavia si è deciso di avviare un'attività istruttoria per una razionalizzazione complessiva della società, per valutare le attività che potrebbero essere eventualmente reinternalizzate e le ipotesi di accorpamento/integrazione con altre società controllate dall'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere presentata una relazione alla giunta con una proposta di razionalizzazione con riassorbimento, anche parziale, dei servizi affidati.

Intanto si è disposta la prosecuzione, per un altro anno, alle condizioni contrattuali vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi già affidati per garantire la loro continuità di svolgimento.

LE SPIAGGE

Altro tema Venezia Spiagge, la società che gestisce al Lido l'area dell'ex Blue Moon diventata spiaggia attrezzata, di cui era consentito il mantenimento fino a dicembre 2021 (anche se la scadenza statutaria sarebbe stata tra poco più di una settimana, al 31 dicembre).

È stata prevista una proroga fino al 2038 in coerenza con la durata della concessione demaniale che è stata allungata nel 2018. Ed è stato inoltre deciso un rafforzamento del controllo pubblico in capo alla società, con la modifica statutaria del quorum per deliberare in assemblea straordinaria, portata da più dei due terzi del capitale sociale alla metà del capitale sociale, in coerenza con la percentuale detenuta dal Comune di Venezia, pari al 51% del capitale sociale.

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA