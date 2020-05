IL RITRATTO

Energica, ispirata e con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Lei è Federica Marangoni, artista e designer veneziana che tra pochi mesi si appresta a festeggiare 80 anni. Fin dagli anni 70 si esprime attraverso sculture e grandi installazioni in vetro, combinate con mezzi tecnologici quali video e luce al neon, con cui unisce la leggerezza dei materiali a significati concettuali profondi. «Ho sempre visto l'arte come un qualcosa di leggero, fragile come il vetro e ricca di concettualità. - spiega - Ho amato il vetro fin dal principio e presto compresi che per dare leggerezza e spiritualità alle forme dovevo incorporare la luce». Un vocabolario di segni che ha caratterizzato tutta la sua carriera artistica e che usa, arricchisce e adatta in base alle situazioni. Molte sono le tappe significative della sua carriera, come l'installazione e performance dell'80 al Moma di New York, gli anni americani e le partecipazioni alle Biennali di Venezia del '71, '80, '95, '97 e 2011. «Anche se il più bell'invito alla Biennale lo sto ancora aspettando - dice - Perché quello che si ha fatto con passione fa strada e lascia dei solchi».

UN VULCANO

Donna multitasking, si è divisa tra studio, insegnamento e creazione senza mai smettere di godersi i suoi figli per questo ho imparato a lavorare di notte e dormire poco. Un vulcano di idee, molti sono i progetti in cantiere da qui ai prossimi due anni. Il 23 aprile, giornata mondiale del libro, avrebbe dovuto inaugurare la sua mostra Memory: the light of time, a cura di Roberta Semeraro, all'interno della Marciana che sarà rinviata al 2021. Le finestre della sala del Sansovino, inizialmente concepita come una piazza e in seguito coperta, diventeranno un video da cui colerà la sua arte una sorta di drive-in contemporaneo. - spiega - Un progetto dove i led non taglieranno ma sottolineeranno l'architettura sansoviniana. In mostra verranno evidenziate la parola e la memoria custodite nella biblioteca». In un grande libro di vetro, posto all'ingresso con una lastra satinata retroilluminata, fluttueranno poi delle parole e verrà rappresentato, monito per l'umanità, il fuoco segno della barbarie che tutto distrugge.

LE OPERE

Inoltre ci sarà un monumento dedicato agli scrittori con cui l'artista è cresciuta culturalmente. Non mancherà il Fil rouge tempo fa installato sulla facciata di Ca' Pesaro: Ancora mi accompagna, è la matassa della mia vita che continuo a srotolare. La sua carriera verrà omaggiata dai Muve il prossimo anno con l'inaugurazione del nuovo spazio che sarà dedicato all'arte contemporanea, una ex conteria collegata al Museo del Vetro che il Comune ha assegnato alla Fondazione Musei Civici. La mostra si chiamerà Guardando al futuro, e vedrà ricordati tutti i maestri vetrai che hanno lavorato con me in 50 anni nelle fornaci. - anticipa - Il nuovo spazio è un progetto di vita per Venezia. Noi artisti siamo luce per la città, ci è stata affidata la fiaccola e dobbiamo mantenerla accesa con il nostro dono. In questo periodo avrebbe dovuto esserci almeno una mini Biennale, con un progetto simbolico per ciascun Paese».

Francesca Catalano

