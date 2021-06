Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALChiara Ferragni non è più l'italiana più seguita su Instagram: il nuovo re italiano più seguito è infatti Khaby Lame. Con ben 24 milioni di follower, a fronte dei 23,9 milioni della Ferragni, il 21enne di Chivasso ha superato l'imprenditrice digitale, affermandosi come la nuova stella nascente dei social per quanto riguarda il nostro paese. Il dato che fa più impressione è la velocità con la quale il giovane influencer ha...