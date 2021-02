Insieme ad un folto gruppo di esuli istriani ho visitato il Magazzino 18, situato nel Porto Vecchio di Trieste. Una visita in bilico tra presente e passato. Un'esperienza che ti tocca dentro e ti trasforma, che non ti lascia indifferente, qualsiasi sia la tua storia. Quando stavamo per superare lo sbarramento posto dalle autorità portuali, nel pullman è sceso improvvisamente il silenzio. Oltrepassato quel limite avremo avuto la possibilità di vedere, dopo oltre settant'anni, la montagna di masserizie che un intero popolo (il nostro popolo) in fuga ha portato con sé, con la speranza di poter ricostruire la propria vita e la propria casa in un Paese nuovo, lontano dalle violenze e dalle persecuzioni comuniste. Il silenzio inquietante si trasforma ben presto in forte emozione quando appare, come un fantasma, lo stabile vecchio e abbandonato di Magazzino 18, carico di storie che fanno sentire ancora vivo il suo cuore e agita le nostre memorie riportando a galla un passato che passato per noi non è mai stato. Ecco che il silenzio viene timidamente sgretolato dalle note e dal testo emozionante di Magazzino 18 di Simone Cristicchi cantato dai bambini del coro della Scuola Grimani di Marghera. Quelle voci innocenti recitano un testo forte, pieno di verità che ci fanno tuffare nei remoti ricordi familiari, che quando vengono portati a galla per un qualsiasi motivo, poi è difficile disfarsene. Ognuno di noi ha incominciato a frugare dentro il proprio passato ricordando loro, padri e madri, nonni e zii, i veri protagonisti che non esistevano più e che avevano già vissuto tutto l'inferno di quella vita. Entriamo timidamente in silenzio, consci di essere in un luogo sacro, in una specie di cimitero delle masserizie. Ci accolgono subito i volti dipinti su tela dei testimoni di quegli anni, volti senza voce e senza nome purtroppo. Nelle altre stanze ci vengono incontro attrezzi da lavoro, stufe, suppellettili di ogni tipo, specchiere, libri, quaderni, fotografie, piatti, posate, bicchieri, letti, armadi come quelli che vedevo in casa di mia nonna Agata a Lussino, tavoli, montagne di sedie, credenze e altro, praticamente tutto ciò che poteva servire per ricostruire una vita altrove. Questi oggetti racchiudono un fortissimo messaggio: rappresentano una sfida alla rassegnazione di un popolo forte, fiero e dignitoso come quello istriano. L'ammasso di oggetti, pur essendo stato ridotto negli anni per la cattiva gestione delle masserizie, per i ladri e gli antiquari, rimane lo stesso impressionante. Rappresenta i resti di una civiltà che è stata costretta a disperdersi in tutto il mondo alla ricerca della libertà, rappresenta la vergogna di chi ha ignorato questa grande tragedia strappando la pagina che la riguardava dal grande libro della Storia; vergogna per i nostri morti trucidati e fatti sparire nelle foibe o annegati in mare, per i nostri nonni, padri e madri che nell'esilio non hanno mai trovato pace. Ormai nessuno può negare la Storia, le masserizie raccontano ciò che per anni era stato nascosto e dimenticato perché conveniva dimenticare. Magazzino 18 non era mai stato considerato prima che Simone Cristicchi con la sua grande sensibilità e coraggio portasse la sua splendida opera teatrale in tour in Italia, mai resa nota la sua esistenza, come se prendere le distanze da quel Magazzino, significasse automaticamente alleggerire la coscienza da tutte le colpe e prendere le distanze dalla verità della tragedia. Gli anni passano, si va avanti a testa alta, resta il dolore e il senso di ingiustizia per i grandi torti subiti, e Magazzino 18 è un piccolo Museo delle nostre coscienze, un monito per le generazioni future.

*Esule da Lussinpiccolo

