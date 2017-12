Innovazione, finanziamenti per le aziende artigiane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFARTIGIANATOVENEZIA Buone notizie per le piccole e medie imprese veneziane che puntano sull'innovazione tecnologica e che cercano risorse e aiuti finanziari per modernizzare le proprie attività. Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 le micro, piccole e medie imprese del territorio - grazie allo sblocco dei finanziamenti atteso da tre anni e finalmente arrivato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) - potranno richiedere i voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l'ammodernamento tecnologico.«Il voucher,...