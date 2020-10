INNOVATIVO

MILANO Ideato nei momenti più duri del lockdown, lo Smart Check-in è la più recente iniziativa che conferma come per Locauto l'attenzione al cliente non sia una scontata e non sempre praticata formula di marketing, ma un elemento fondante del Dna aziendale, che aveva già trovato espressione nel 2016 con Locauto Elefast, uno dei primi esempi al mondo di noleggio totalmente self service, attivo in tutti gli aeroporti e interamente gestibile tramite lo smartphone, e quindi indipendente dagli orari delle agenzie fisiche. Sulla stessa falsariga si muove la nuova offerta che richiede agli utenti solo la registrazione, semplice e gratuita, al portale MyLocauto per creare un profilo tramite il quale gestire le prenotazioni con la possibilità di associare una carta di credito in ambiente sicuro per rendere ancora più veloce l'intero iter. Concluso il quale, al cliente non resta altro che recarsi al parcheggio, apporre la firma digitale su un tablet e ritirare le chiavi della vettura.

Una procedura coerente con le abitudini indotte dalla pandemia, poiché riduce al minimo i contatti interpersonali e l'affollamento ai banchi del noleggio. Un'idea che ha preso corpo durante la clausura forzata, ricorda Raffaella Tavazza vicepresidente di Locauto Rent-a-car: «I problemi non sono mancati (il fatturato è crollato del 75% nel 2° trimestre e del 30 nel 3°, Ndr), ma li abbiamo affrontati preparando la ripartenza». Una preparazione ispirata a due priorità: tutelare il benessere dei dipendenti e anticipare le necessità dei clienti con un'indagine mirata a individuarne le aspettative per il dopo lockdown e con la creazione di un team virtuale che, mettendo insieme varie professionalità del gruppo, mettesse a punto modalità più moderne per gestire il business di cui lo Smart Check-in rappresenta un esempio significativo, come del resto la radicale igienizzazione delle vetture al rientro da ogni noleggio. Per quanto riguarda il personale, l'immediato passaggio allo smart working ha consentito non solo di tutelarne la salute, ma anche di mantenere operative le sedi italiane, una sessantina alle quali si sono aggiunte tra luglio e agosto le aperture di La Spezia e Lecce, mentre Salerno e Civitavecchia si preparano a dare il via a una decina di inaugurazioni nei prossimi mesi. È in corso anche una campagna preventiva anti-Covid che coinvolge con ripetizioni quindicinali dei tamponi tutti i dipendenti. Una grande azienda 100% italiana con solide radici familiari considera di famiglia i collaboratori. Lo conferma Raffaella Tavazza figlia del presidente Mario e apripista di un maggior coinvolgimento femminile nella gestione del gruppo fondato a Milano 41 anni fa e attivo anche nei settori del lungo termine e del noleggio furgoni affermando con soddisfazione e un pizzico di legittimo orgoglio che «Non abbiamo neanche una persona in cassa integrazione».

Giampiero Bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

