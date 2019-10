CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVATIVERIMINI Non solo moto alla World Première di Rimini, dove Ducati, sempre più attenta alla micro-mobilità, presenta una gamma di biciclette a pedalata assistita rinnovata e rimpolpata. Agli esemplari pensati per un utilizzo tendenzialmente sportivo, oggi affianca anche un modello urban, chiamato E-Scrambler, pensato proprio per il commuting cittadino. È la prima trekking ebike nata dalla collaborazione fra Ducati e Thok Ebikes, e viene proposta a 3.699 euro. È dotata del motore Shimano Steps E7000 e della batteria Shimano da...