INNOVATIVA

FRANCOFORTE Nel 1982 l'Italia vinceva il suo terzo Campionato Mondiale di calcio e la Opel il suo primo ed unico titolo iridato nei rally. Al volante dell'Ascona 400 con motore Cosworth c'era un certo Walter Röhrl. E la sua vita non fu certo facile perché quell'anno c'erano le Audi, Citroën, Ford, Lancia, Renault, Nissan, Mitsubishi e Toyota ufficiali guidate da Michéle Mouton, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Björn Waldegård, Henri Toivonen, Timo Salonen, Ari Vatanen e Markku Alén tutti piloti che aveva già vinto il Mondiale o lo avrebbe fatto. In quell'anno vedeva la luce anche la prima Opel Corsa che, da allora, ha venduto 14 milioni di auto e ora è pronta alla sua sesta avventura tra le concorrenti di sempre, ma con un'arma importante in più: la versione elettrica.

SEGNO DEI TEMPI

Un segno dei tempi che si ricongiunge alla storia perché proprio con la Corsa-e Opel tornerà ai rally con un monomarca che, dal 2020, seguirà le date del campionato tedesco per almeno 10 appuntamenti. La Corsa-e rally ha lo stesso motore da 100 kW e 260 Nm e la stessa batteria da 50 kWh del modello di serie posizionata ad H sotto le due file dei sedili e nel tunnel, ma avrà il differenziale Torsen, sospensioni ribassate, pneumatici specifici, impianto frenante potenziato e la leva del freno a mano per aiutare i piloti a innescare testacoda controllati. La vettura sarà ovviamente spogliata del superfluo.

Il tutto ad un prezzo inferiore ai 50mila euro (netti) con un programma di reclutamento di giovani piloti che offre loro un trampolino verso le categorie più prestigiose del motorsport, che sta diventando sempre più elettrificato, anche ai massimi livelli. I migliori talenti passeranno al Campionato Europeo Rally Junior guidando la nuova Opel Corsa R2 con la possibilità di essere tenuti sott'occhio da un gruppo che ha fatto la storia delle corse con Peugeot e Citroën, tutt'ora impegnata nel WRC. Un progetto insomma in linea con lo spirito di una vettura che, accanto alle tradizionali versioni a benzina e a gasolio, a 30.800 euro propone un'alternativa ad emissioni zero dalle prestazioni frizzanti (0-100 km/h in 8,1 s.) e un'autonomia di 330 km. E pensare che la Elektro GT del 1971 riusciva a percorrere solo 44 km con un pieno della sua batteria al nickel-cadmio che pesava ben 590 kg.

Però aveva il fascino della GT di serie, ispirata nello stile alla Chevrolet Corvette C3 (la famosa mako shark), e 88 kW le bastarono per raggiungere 188 km/h e battere 6 record mondiali per le auto elettriche. Opel ci ha poi riprovato negli anni '90 con il programma Impuls, su base Astra, e più avanti con la Ampera, elettrica ad autonomia estesa che vinse il premio Auto dell'Anno 2012, e la Ampera-e, versione europea della Chevrolet Bolt, dotata di una batteria da 60 kWh e un'autonomia di 423 chilometri.

Opel è anche tra le case che credono nell'idrogeno e dal 2000 sta portando avanti un programma di sperimentazione che è culminato con la HydroGen4, una strada che a Rüsselsheim i tecnici tedeschi stanno continuando ad esplorare per tutto il gruppo PSA.

N.Des.

