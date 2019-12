Iniziato male, finito molto peggio: l'anno di Venezia è stato tutto da prima pagina e le cronache delle sue ricorrenti emergenze sono rimbalzate ovunque, quasi che la fragilità della città volesse imporsi una volta per tutte e in modo eclatante agli occhi del mondo. Gli obiettivi puntati sul centro storico hanno raccontato danni devastanti e disagi e fatiche dei veneziani per rimettersi in piedi, ma soprattutto gli iPhone di milioni di turisti hanno tradotto in centinaio di video diventati virali quel che accadeva all'ombra di San Marco.

La sarabanda è iniziata nei primi mesi del 2019 con la pioggia di polemiche sull'overtourism, sulla città assediata e invivibile, e di pari passo con la rovente discussione in Italia e all'estero in merito ai ticket di ingresso voluti dalla Giunta Brugnaro per gestire i flussi di accesso. Dovevano entrare in vigore a maggio, in corso d'opera si è constatato che razionalizzare la marea umana era impresa non meno complicata che affrontare la marea d'acqua (a proposito di parallelismi) e la sfida è slittata di mese in mese fino a luglio 2020, sorta di eredità - appetibile ma complicata da incamerare - per l'amministrazione che verrà, visto che in primavera si vota.

Mentre si dissertava e qualche volta ci si accapigliava sul turismo onnivoro, il 2 giugno altre immagini e altri video scuotevano l'opinione pubblica mondiale: i filmati della Msc Opera fuori controllo nel canale della Giudecca rappresentavano iconicamente la drammatica pericolosità delle grandi navi per Venezia, evidenziando la mostruosità di un King-Kong senza freni nello specchio d'acqua prospiciente quel miracolo di arte, cultura e bellezza che è San Marco. Immagini ma anche rumori che entrarono sottopelle mentre la piccola nave fluviale ormeggiata a San Basilio si accartocciava sotto la spinta del grattacielo del mare tra le urla dei turisti in fuga.

Ma ci sono incubi che ritornano, anche a stretto giro: altri frames, altre grida il 7 luglio raccontarono della Costa Deliziosa impazzita in mezzo alla tempesta, dannatamente vicina alla riva degli Schiavoni, mentre intorno vaporetti e barche cercavano di mettersi in salvo.

All'estate delle paure ha fatto seguito l'autunno delle alluvioni, della notte da tregenda del 12 novembre e dell'acqua alta e altissima a ripetizione, contro ogni modello statistico del passato; anche sotto questo aspetto Venezia suo malgrado è diventata un'icona planetaria del cambiamento climatico, di nuovo migliaia di video proiettati in ogni angolo del pianeta hanno imposto la tematica pure ai governi più sordi e ai cittadini meno consapevoli. Un anno da elettroshock, senza appello, fino alla città ancora allagata dei giorni di Natale.

Dovessimo giudicare dalle risposte arrivate in passato a queste emergenze si farebbe bene ad aspettare il 2020 senza soverchie illusioni, con un elmetto calato in testa nella trincea delle situazioni irrimediabili. Ma in realtà in questo finale di partita qualche opzione nuova per Venezia e i veneziani si è aperta. Proprio le dimensioni del disastro hanno svegliato un governo da anni dormiente e silente, il Comitatone è stato finalmente riconvocato, i cordoni della borsa nazionale sono tornati ad allargarsi nella considerazione che la difesa della laguna è una priorità italiana, non locale. Sul fronte Mose vogliamo credere che il cambio di passo si concretizzi nell'anno alle porte, che la fibrillazione delle ultime settimane e la nuova governance insediatasi a dicembre smuovano le paratoie dal fondo paludoso in cui la maxi opera era ri-precipitata anche a forza di chiacchiere, teatrini e consulenze fini a se stesse. Altri segnali come l'insediamento in città del Centro per le ricerche sui cambiamenti climatici, il prospettato arrivo del G20 sull'ambiente, il riconoscimento a Porto Marghera della Zona logistica semplificata (con un potere di attrazione delle imprese di grande interesse per tutto il water front) non vanno disconosciuti. Un proverbio cinese dice che dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità.

