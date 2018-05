Inizia lo smontaggio delle mani Residui in acqua: è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CA' SAGREDOVENEZIA È iniziato nel tardo pomeriggio di ieri lo smontaggio di Support, l'opera di Lorenzo Quinn che da un anno sorregge dall'acqua l'hotel Ca' Sagredo. La rimozione della scultura, che entrerà nel vivo oggi, richiederà diversi giorni di lavoro: questa mattina verranno tolte le strutture lignee realizzate per lo stazionamento delle gondole e i pali in legno, le mani di nove metri in vetroresina verranno tagliate e imbragate. Domani l'opera smontata verrà caricata su chiatte e portata in un magazzino. Dopo la rimozione Support...