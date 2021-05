Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ingresso al Salone nautico 2021 sarà scaglionato. Per garantire la presenza fisica alla manifestazione, l'organizzazione ha previsto una serie di fasce orarie in cui far accedere i visitatori, previo acquisto del biglietto con prenotazione. Servirà quindi andare sul sito per effettuare la conversione di un voucher o acquistare il titolo di accesso. Dalla pagina web dedicata, l'interessato In fase di acquisto o conversione del voucher...