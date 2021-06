Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Un refettorio vastissimo, trasformato in sala studio, che prima del Covid garantiva 70 posti a sedere. Qui, ormai da un anno, a causa delle norme introdotte per la pandemia, non possono sedersi più di 10 persone alla volta. Restrizioni che hanno intasato il sistema di prenotazioni dell'Archivio di Stato di Venezia, con il risultato che lo studioso che oggi chiedesse di consultare un documento dovrebbe aspettare almeno ottobre!...