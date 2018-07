Infortuni mortali, 17 denunce all'Inail

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTMESTRE Dal primo gennaio al 30 giugno scorso sono 17 i casi di lavoratori morti sul lavoro denunciati all'Inail: di questi, 3 sono stati riconosciuti come infortuni mortali sul lavoro, uno in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. A riferirlo è Ivano Cavallin, presidente del Comitato consultivo provinciale dell'Inail veneziana che ha redatto il consueto report relativo al primo semestre dell'anno. Nel dettaglio: in 5 casi si è trattato di un infortunio avvenuto nel percorso casa/lavoro (cosiddetto in itinere). Di questi 5 casi,...