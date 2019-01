Inedito di Pasolini su Rafael Alberti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pier Paolo Pasolini era letteralmente abbagliato da Rafael Alberti, il poeta spagnolo esule in Italia, tanto da definire se stesso al suo confronto soltanto «un poeta apprendista». A far conoscere la profonda ammirazione da lui nutrita è Francesca Coppola, ventinovenne napoletana, dottoranda di ricerca in letteratura spagnola all'Università di Salerno, che ha trovato un dattiloscritto autografo inedito di Pasolini, con correzioni a mano, fra le sue carte custodite all'Archivio Contemporaneo Bonsantì del Gabinetto scientifico letterario...