VENEZIA Si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 17 l'Assemblea Generale Ordinaria, in seduta privata, di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.

L'evento si terrà nella sede di Venezia Terminal Passeggeri, a Venezia.

Il dibattito che aprirà l'assemblea degli industriali dell'area metropolitana lagunare e della provincia polesana, avrà come cardine principale il percorso attuativo della Zls, cioè la Zona Logistica Semplificata nell'Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.

Ne discuteranno con Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, chiamato a moderare il dibattito e l'incontro di oggi pomeriggio, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico ed Energia della Regione del Veneto.

Al centro del dibattito non soltanto lo sviluppo economico futuro. Nell'assemblea che andrà in scena oggi al terminal di Vtp, si parlerà inevitabilmente dell'emergenza sanitaria che ha paralizzato il mondo produttivo per due mesi che si sta cercando faticosamente di superare. Uno stallo che per effetto del blocco totale imposto dal Governo per fermare la diffusione della pandemia, ha causato anche lo stop ad un numero importante di aziende e quindi di lavoratori.

Le ricadute di quanto successo, così come il futuro prossimo dell'area, saranno il perno della discussione.

