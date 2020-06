LA TENDENZA

I capelli avvolti nell'asciugamano a turbante, la gonna come un telo da spiaggia trattenuto su un fianco da un nodo soltanto, come fossimo appena uscite dalla doccia o di ritorno da un bagno in mare. Fa caldo e di necessità si fa virtù sulle passerelle di stagione, che regalano il colpo d'occhio della towel couture, eleggendo con buona dose di ironia, proprio l'asciugamano di spugna o telo da mare, quale capo trasformista dell'estate, da esibire a modo di vestito, gonna e anche soprabito. Dalla doccia al red carpet, come la cantante Rita Ora agli Mtv Europe Music Awards del 2017, vestita soltanto di un accappatoio bianco e di un asciugamano avvolto sulla testa.

I PAREI

E la vera notizia entrando nel cuore dell'estate 2020, è che anche i signori uomini indosseranno simil parei, sostituendo così i pantaloni, fosse anche solo in riva al mare. Se il pubblico femminile apprezzerà, chi può dirlo; di certo c'è che stilisti e case di moda non rinunciano a maneggiare con creatività il telo di spugna, reinventandone le occasioni d'uso, non più e non soltanto tra le mura domestiche o sul bagnasciuga.

Fa un tuffo nella città balneare spagnola di Moaña, il designer Christian Cowan di scena alla New York Fashion Week: ad aprire la sua passerella è la top model Karolina Kurkova, vestita soltanto di un telo da bagno punteggiato di paillettes, con un asciugamano a trattenerle i capelli. Turbanti di spugna che si confermano da Elisabetta Franchi quale indizio rivelatore dello stile nautico chic cui si ispira la designer: «Ho trascorso la mia intera estate in barca. Adoro la semplicità dei codici nautici racconta la stilista ho voluto lavorare con righe e ancore in modo femminile».

DISINVOLTURA

Contagiata dal mood vacanziero, da Prada la gonna si avvolge attorno alla vita con la stessa disinvoltura di un telo da mare. E sempre a una vacanza al femminile, si ispira il giovane Nicola Brognano. Le sue ragazze vestono accappatoi di spugna dalla mano sartoriale, come appena uscite dalla loro stanza d'hotel. Alla settimana della moda di Londra la designer ucraina Natasha Zinko, punta invece sull'abito nero in spugna dal vertiginoso spacco da cui fa capolino niente di meno che una giarrettiera. Un look da sera di grande effetto, veloce da realizzare se si è sotto l'ombrellone, lingerie a vista esclusa.

L'ESERCIZIO

Strizzano l'occhio alla towel couture anche i designer Pierre Kaczmarek ed Elena Mottola alla guida del parigino Afterhomework. I teli da bagno, tutti di riciclo, scovati magari anche nei mercatini delle pulci, vengono riassemblati sugli abiti, in un gioco materico e di proporzioni nel segno dell'upcycling. Il riuso creativo del telo di spugna, ma non solo, si fa esercizio sperimentale per la francese Marine Serre, paladina di un mix&match di stile sportivo e alta moda. Con un vasto campionario di asciugamani di recupero dà vita ad abiti formali per lei e per lui, lanciando forte e chiaro il suo messaggio a favore di una moda sostenibile, amica dell'ambiente. «Siamo partiti da spugne di uso quotidiano e le abbiamo ripensate fedeli alle nostre silhouette», raccontano Peter Pilotto e Christopher De Vos a proposito della collezione primavera/estate 2020, la loro prima su territorio italiano a Milano. Ed è quanto mai chiaro come sul filo di spugna si possano imbastire look trasversali per lei e per lui.

L'ODE

A Parigi, il belga Ludovic de Saint Sernin regala il colpo d'occhio di un asciugamano soltanto arrotolato attorno alla vita, per i signori uomini. Replica Lanvin, immaginando crociere nei mari del Sud dove il telo da mare diventa gonna pareo al maschile, in un'ode ai giorni d'estate. Si intitola Sicilian Tropical la sfilata uomo Dolce&Gabbana, con i parei da aperitivo in spiaggia che si fanno largo nella giungla naïf della passerella. Raccontano Domenico Dolce e Stefano Gabbana: «Avevamo voglia di divertimento e allegria».

Silvia Cutuli

