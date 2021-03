Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Indossare, consumare, riciclare. Ormai sembra un ritornello, ma quanti lo fanno con il denim? E quanti a Napoli? Due giovani designer partenopei, Davide De Vivo e Matteo Paloni, nel 2016 hanno creato il brand tutto ecosostenibile Ntmb, Never too much basic, iniziando a progettare una collezione di solo denim con jeans provenienti dagli scarti di produzione delle grandi maison. I capi vengono ideati nella loro casa-studio a Napoli, dove hanno...