Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CELEBRAZIONEVENEZIA Due ricorrenze in una, l'altra sera all'hotel Ca' Sagredo, che è da anni la sede italiana della Columbia Association. Alla festa del 4 Luglio per la comunità americana del Nordest e aperta ai simpatizzanti degli Usa si è aggiunta quella dell'Alberti's Day, che nella Grande Mela annualmente celebra il primo italiano che abbia messo piede a New York, quand'era ancora una colonia olandese e si chiamava Nieuw Amsterdam....