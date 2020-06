Incrociando lo scorso week end Luigi Di Maio sull'isola di Ponza gli ho detto: Sto pensando a quanto lei sia giovane e quale occasione irripetibile le si para davanti. Veda di non sprecarla. Tra un mese Di Maio compirà 34 anni e non ha figli. Ma lo stesso discorso vale per Giuseppe Conte che ne compirà tra due mesi 56 e ha un figlio, per gli altri leader della maggioranza e se mai fossero associati alle scelte delle prossime settimane per quelli dell'opposizione. Diceva De Gasperi che l'uomo politico guarda alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni. Non vediamo purtroppo De Gasperi in giro, ma le scelte di oggi ricadranno necessariamente sulle prossime generazioni. E invece il timore è che si guardi alla campagna elettorale. Come si fa per far cadere/ non far cadere Conte? Come sostituirlo? Come mandare un uomo del Pd al Quirinale concedendo di nuovo palazzo Chigi ai Cinque Stelle?

Su una colonna di giornale leggi questa roba e alla pagina successiva vedi che Angela Merkel porterà l'Iva dal 19 al 16 per cento, sei punti meno della nostra (orrore fino all'altro ieri per la sua CDU) e che pompa 130 miliardi pronta cassa nell'economia tedesca. Il potente motore tedesco, che ha già versato da mesi i primi aiuti mentre da noi mezzo milione di lavoratori sono in attesa da marzo della cassa integrazione in deroga e gli imprenditori sono impegnati in un corpo a corpo con molte banche per avere i 25mila euro di cui era stato assicurato dal governo l'automatismo senza istruttoria e senza compensazione con fidi erogati in precedenza. (Il potente motore delle auto tedesche è abbinato a eccellenti freni italiani. Non ci sarà del simbolismo in tutto questo?). Abbiamo da spendere una quantità sterminata di soldi e la famigerata Europa riconvertita alla ragione non solo ci autorizza, ma ci invita a spenderli. E noi invece di copiare le gare che consentono alle nostre imprese di consegnare all'estero in trenta mesi grandi opere miliardarie anneghiamo tra commissioni e stati generali per poter dire di aver ascoltato tutti. Quando un cuore è incurabile, se ne trapianta un altro. Se la terza modifica del codice degli appalti è macchinosa, lo si sostituisca almeno provvisoriamente con strumenti nuovi. Se il circuito burocratico è perverso, lo si abbatta. Dove sta scritto che il miracolo del ponte di Genova non è replicabile in serie? È inutile arrivare con la medicina a paziente morto. Noi avremo un autunno tremendo in cui bisognerà assistere milioni di persone in difficoltà. Ma guai a ripetere aiuti a pioggia. Le gocce bagnano tutti e non dissetano nessuno. Gli investimenti veri nei settori strategici procurano lavoro vero. Ricordate? Meglio insegnare a pescare che regalare sempre pesci. AAA. Statista cercasi.

