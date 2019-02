CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTRIVENEZIA Sala dell'Ateneo Veneto piena, ieri, per Gli incontri della domenica mattina, una formula che sta riscuotendo indiscutibile successo. Si è parlato della Grande Guerra, prendendo spunto dal libro L'apporto degli ebrei all'assistenza sanitaria sul fronte della Grande Guerra, di Rosanna Supino, per Zamorani Editore. L'incontro è stato introdotto dalla storica della sanità Nelli-Elena Vanzan Marchini:La stessa Vanzan Marchini ha avviato una petizione, che conta già 300 firme, per chiedere la riapertura alla consultazione della...