Incidente sui colli fiorentini, muore a 52 anni

TRAGEDIA STRADALECAMPOSAMPIERO (PD) Incidente mortale ieri mattina in provincia di Firenze. È morta Susy Vallardi. Aveva 52 anni e da qualche tempo era veneziana di adozione dopo aver vissuto per parecchi anni a Camposampiero. La mamma della vittima ha saputo quasi subito della tragedia che si era consumata. Una morte assurda durante una giornata che doveva essere solo di festa. Ieri con un amico toscano la vittima aveva deciso di fare una gita in moto. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e la donna ha perso la vita così come il...