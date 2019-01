Inaudi va in scena con Preziosa Una donna contro i suoi fallimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOHa fatto tappa a Castelmassa in provincia di Rovigo, Preziosa con Francesca Inaudi raccogliendo un buon successo di pubblico. Ieri al Mercato Coperto (nella rassegna di prosa curata da Arteven), l'attrice senese ha portato in scena lo spettacolo di Maria Teresa Venditti, per la regia di Luca De Bei. Nei prossimi giorni Inaudi sarà mercoledì 23 a Vicenza al Teatro Comunale e infine giovedì a Padova, alla Multisala Pio X. Ancora una volta, Inaudi ci regala un personaggio tormentato: una donna e la sua vita difficile, che ha...