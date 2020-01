In viaggio con Zalone scoprendo i migranti

Ci vuole coraggio per misurarsi con la tragedia dei migranti e trasformarla in farsa. Ma Checco Zalone, da vero temerario, ama il rischio. E nel nuovo Tolo Tolo, che arriva quattro anni dopo Quo vado?, il comico pugliese costruisce un cinepanettone natalizio che vuole catapultare il pubblico dentro i più comuni luoghi comuni del nostro razzismo, costringendolo a vivere, sia pure in modo leggero, il viaggio di uomini e donne in fuga da guerre e miseria e in cerca di un altro futuro. Al centro c'è sempre il personaggio di Zalone, alter-ergo dell'italiano mediocre, insulso e opportunista che sbava per grandi marchi e sogna in grande, finendo puntualmente nei guai. Costretto a fuggire in Kenya dopo aver lasciato montagne di debiti sulle spalle della sua famiglia, il povero Checco deve scappare anche dai terroristi che bruciano il club vacanze in cui lavora come cameriere. Di qui il grande viaggio verso casa sulle rotte dei migranti, unico bianco in mezzo a gente disperata che deve affrontare i passaggi obbligati di ogni odissea: il deserto, i vip vanesi che girano in jeep per farsi pubblicità, e poi camion e barconi stracolmi di gente, onde paurose e navi della speranza che non riescono ad attraccare.

A spasso tra Puglia e Marocco, Tolo Tolo scruta divertito l'italica insipienza con gli incapaci che diventano ministri, i parenti che fregano lo stato, le tentazioni mussoliniane, concentrandosi poi sulla miseria africana affollata di uomini, donne e bambini bellissimi in fuga dall'indicibile. Alla sua prima prova registica Zalone sfrutta il grande budget a disposizione, le belle location in Kenya e la penna di Paolo Virzì sceneggiatore per costruire, anche visivamente, un film che pesca un po' dovunque e adotta altri registri, come musical e animazione, per alleggerire i momenti più difficili. Ma nessuna paura, Zalone sarà anche politico e coraggioso per quest'Italia che si volta dall'altra parte quando vede la gente annegare, ma Tolo Tolo scivola via leggero come l'aria, incapace di aprire una vera riflessione o di graffiare davvero nel mondo di macchiette che ha costruito.

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA