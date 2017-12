CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VETTADomenica 10 dicembre torna in Alta Badia il Gourmet skisafari, evento in cui sette chef stellati sono pronti a salire tra le vette e cucinare nelle baite. Si ispireranno al tema Sapori dell'infanzia: per gustarli basterà spostarsi con gli sci di rifugio in rifugio. A far gli onori di casa Norbert Niederkofler, appena insignito della terza stella Michelin, che lascerà i celebrati fornelli del St. Hubertus a San Cassiano, per mettersi all'opera al rifugio Club Moritzino. Presenterà C'era una volta una trota, in omaggio alla madre. La...