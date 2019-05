«In Veneto ritorno ragazzino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTANon è un palcoscenico internazionale. È solo un teatro di provincia che però da un decennio ha innestato il turbo. Ma essere oggi al Teatro Salieri a Legnago, di fronte ad una città che gli consegnerà le chiavi come cittadino onorario per Daniele Gatti è emozione pura. Una di quelle cose che non ti neghi neppure se sei un direttore d'orchestra nel gotha mondiale, un personaggio celebre e controverso (è appena stata chiusa in modo consensuale la vertenza tra il direttore e il Concertgebouw di Amsterdam per una presunta...