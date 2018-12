In Veneto la pizza è sempre più buona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTOAnche il 2018 ha confermato e persino accentuato un fenomeno in atto ormai da anni: l'esplosione della pizza non più come piatto di ripiego, alla buona, gustoso, appagante e poco costoso ma come frutto di studio (sugli impasti), ricerca (sugli ingredienti), fantasia (nella farciture), un piatto come sempre nutriente ma digeribile e salutare, persino etico nella scelta di prodotti sani e puliti. E consumato in ambienti sempre più gradevoli. Così, fra i nostri assaggi dell'anno, dedichiamo uno spazio a parte proprio alle...