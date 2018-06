CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VANTAGGIO«Parliamo con tutti». Dopo aver chiuso il primo turno in vantaggio, il sindaco uscente Andrea Cereser non chiude la porta a chi, tra i candidati esclusi dal ballottaggio, dovesse condividere alcuni punti del suo programma. Il verdetto delle comunali prevede che si torni alle urne domenica 24 con la sfida che rimane aperta. Cereser parte in vantaggio con il 43,33%, sette punti di scarto su Francesca Pilla: «Ma è solo il primo tempo, per cui potrebbe cambiare tutto. Non ci si può rilassare». In particolare «molti dei nostri...