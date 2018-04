CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In una scuola di Lucca alcuni allievi si infilano un casco per prendere a testate il professore che ha dato un brutto voto, l'insultano, cercano di strappargli il registro e gli piazzano due secchi di immondizia sulla cattedra. Invece di interrogarsi sul fallimento della scuola in Italia, sul perché da noi l'istituzione chiave di ogni democrazia che si rispetti è diventata lo zimbello generale, accade altro.Invece di interrogarsi sul fallimento della scuola in Italia, il bersaglio comune di destra e sinistra, Michele Serra se ne esce con un...