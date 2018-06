CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In una comunità contadina, dominata dalla mezzadra marchesa De Luna vive Lazzaro, un giovanotto così buono da sembrare quasi idiota. L'arrivo del figlio della marchesa, Tancredi, fa nascere un'amicizia, che si interrompe in modo sconvolgente. Lazzaro finisce ai bordi di una ferrovia in un ambiente metropolitano, dove a distanza di anni trova persone con le quali aveva diviso l'adolescenza. Solo che gli altri sono invecchiati. Alice Rohrwacher continua la sua esplorazione su mondi italiani ai margini del tempo e della Storia, a volte anche...