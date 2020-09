In un momento storico in cui i volti scompaiono dietro le mascherine e perdono individualità, Pierpaolo Piccioli, da Valentino, nell'ultimo giorno della settimana della moda milanese porta in scena le persone e i loro tratti distintivi. «Ognuno ha una storia unica e ho voluto valorizzarne le vicende, quelle di tutti e specifiche di ognuno», racconta il designer dopo lo show presso l'ex fonderia Macchi di Milano. «È un luogo che brulica delle vite che qui si sono svolte e qui hanno lavorato, lontano dai saloni da ballo e dai red carpet dove siamo abituati a vedere gli abiti Valentino». È un poderoso mutamento di prospettiva, che corrisponde anche a un cambio di location, visto che la griffe da 13 anni presentava sia uomo che donna a Parigi.

TRASFORMAZIONI

«Sono contento di sfilare in Italia in questo momento difficile, così come sono fiero del nome di questa collezione spring/summer», che si chiama proprio Collezione Milano, in omaggio al Made in Italy. «I codici Valentino ci sono tutti, ma riletti in modo nuovo, attraverso la mia sensibilità, il mio filtro costante nella vita di tutti i giorni», continua Piccioli. La passerella è aperta da un little black dress. Ipoteticamente, nulla di nuovo, ma qui diventa una piccola tuta. Il famoso abito giallo a fiori Valentino datato 1972 e immortalato dal fotografo Gian Paolo Barbieri su Anjelica Huston assume volumi esagerati e si trasforma in un vestito cappa. Una silhouette adottata anche per gli outfit da sera, leggeri, trasparenti, in chiffon impalpabile e dai colori prorompenti.

Il pizzo passa dal cocktail al giorno in camicie over, giacche maschili, ciclisti per lui e per lei. Il crochet torna su un abito con le rose impigliate nella maglia: un classico della casa di moda rivissuto ai ferri. «Abbiamo usato fili e tessuti nelle tonalità dall'avorio all'ebano - spiega il designer - per questo vestito e per le bluse over con ruches e volant. Volevamo abbracciare i colori di tutte le carnagioni, perché non esistono distinzioni di razze o sesso». Le camicie romantiche si accompagnano ai jeans delavé sull'onda di una speciale collaborazione con Levi's, grazie alla quale rivive lo storico modello 517 boot cut, «il denim della mia gioventù, che non era più in produzione». Gli spazi umani e temporali si assottigliano, come i confini tra le persone. Sono loro le protagoniste della sfilata: «Ho fatto un casting con gente della strada, enfatizzando il modo di essere di ognuno, semplicemente perfetto nella sua imperfezione». Gli stessi accessori sfiorano nuovi orizzonti. Le borchie delle scarpe Rockstud diventano maxi e cesellano calzature a punta con tacco nullo o ridotto. Le sneaker per lui legano suola in gomma a crochet ruvido.

A Milano, questa volta, arriva anche MM6 Maison Margiela, che normalmente sfilava a Londra. La molteplicità dell'animo umano e le sue diverse esternazioni rivivono in una collezione che è un doppio fatto tessuto. La vita di questi tempi, fatta di uffici e mondanità casalinghi, tra videoconferenze su Zoom che inquadrano solo la parte superiore del corpo lasciando quella inferiore alla libera interpretazione, creano combinazioni sovversive di capi. Il trench si sdoppia in giacchina e gonna, le camicie e le sciarpe creano volumi come nuvole, i pantaloni scivolano comodi, i rivestimenti delle sedie diventano abiti, le maniche sono tagliate ad altezza scrivania. Lingerie da casa e capi maschili si appoggiano l'uno sull'altro, sfruttando colori neutri.

LA SFRONTATEZZA

Questi ultimi sono assenti nella tavolozza firmata MSGM. L'obiettivo è, anche qui, sull'identità e sul coraggio di essere ciò che si desidera, senza pregiudizi. Ne nasce un'istantanea collettiva, vibrante e sfrontata. Completi sartoriali con tagli a vivo si declinano in taffetà, popeline e lino lavato. Il crochet riproduce campi di grano e piccoli grappoli di uva con un richiamo forte alla Romagna, terra d'origine del designer Massimo Giorgetti, in un cammino a ritroso nel futuro. Quello che Francesca Liberatore ha celebrato con una vendita all'asta. Gli abiti primavera/estate sono stati venduti all'incanto con ricavato a favore della onlus Golfini Rossi per sostenere il progetto Sanità a Mvimwa, in Tanzania.

A Milano è arrivato anche il movimento Black Lives Matter con l'iniziativa digitale We are made in Italy che ha presentato 5 talenti selezionati dalla designer Stella Jean e dal collega Ed Buchanan tra i 220 creativi della piattaforma Afrofashion. Tra i prescelti, Claudia Gisèle Ntsama, nata in Camerun e laureata a Bologna, che realizza abiti fatti a mano in canapa e Pape Macodou Fall, alias Mokodu, fashion designer senegalese con base a Roma.

Anna Franco

