In un fiume fasti e fine d'Occidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROI fiumi sono la linfa vitale delle civiltà, la vita dell'uomo scorre assieme a quella delle acque. Dal Nilo al Mississippi, dal rio delle Amazzoni al Gange, dalla Senna al Tamigi, le radici dei popoli che hanno scritto la storia dell'umanità sono state irrorate dal lento fluire delle acque che bagnano le grandi città. In Italia, dove i corsi d'acqua non raggiungono grandi lunghezze, per evidenti motivi orografici e conformazione territoriale della penisola, i fiumi simbolo non mancano, dal Piave, sacro alla Patria, al Po, divenuto...