In un famoso film americano l'attore Tom Cruise entra in un negozio, e viene immediatamente salutato. Non da un commesso, ma da un televisore nel negozio stesso. Il televisore lo saluta, e gli chiede se è venuto per comprare un certo maglione. Il film è di fantascienza certo, ma ha un difetto: che al giorno d'oggi la realtà sta superando l'immagine, e situazioni come quella di Tom Cruise saranno non solo la normalità, ma sembreranno in breve tempo superate. Questo perché stiamo assistendo ad un matrimonio fatale, quello tra una delle...