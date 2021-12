In un clima di tensioni nel quadro politico dove si sfiorano ormai le crisi di nervi, il tema del bipolarismo almeno a livello di coalizioni domina su tutto. Il curioso è che c'è ben poco che rinvii ad un vero bipolarismo di coalizioni contrapposte sull'asse tradizionale destra/sinistra.

A parole il centrodestra si presenta come un blocco indiscusso ed indiscutibile, ma la differenza di strategie e prospettive fra Lega, FdI e FI è facilmente percepibile. Tuttavia su quel fronte c'è un collante sotterraneo che spesso viene sottovalutato: la lunga frustrazione di una componente di destra (o, se preferite, di centrodestra) del paese di non riuscire ad insediarsi stabilmente al potere in una storia repubblicana che l'ha vista solo per periodi non lunghi (e recenti) al potere. Prima non glielo aveva consentito quel partito sostanzialmente anomalo sul piano degli schematismi ideologici che era la Dc, poi sembrava che l'investitura come classe dirigente quasi naturale andasse alle componenti della sinistra. Gli anni di Berlusconi erano stati una specie di esperienza anomala, non riuscita ad ergersi come stabile egemonia nel significato che si dava a questo termine nella prima repubblica.

Il centrosinistra è messo peggio. Erede, forse neppure in modo del tutto consapevole, del vecchio sogno del Pci di essere la forza aggregante e calamitante di tutto il progressismo (con le ambiguità di una simile definizione), è stato terremotato dall'esperienza del grillismo col suo successo imponente nelle elezioni del 2018. I Cinque Stelle erano nati come il partito che snobbava come fuori tempo qualsiasi collocazione a destra o a sinistra (men che meno al centro), ma la loro forza non era tale, anche prima del declino degli ultimi anni, da consentire di fare da soli. E di conseguenza da una parte o dall'altra dovevano mettersi, cosa che hanno provato a fare in entrambe le direzioni, sperimentando però l'impossibilità per loro di diventare i dominatori dell'uno o dell'altro campo.

Adesso i nodi sono in qualche modo arrivati al pettine e il centrosinistra si trova a fare i conti con la necessità di ricostruire un blocco che possa consentirgli di competere con un centrodestra che non dà segni di disgregarsi per le ragioni che abbiamo appena esposto. E' qui che si colloca la problematica che deve affrontare il PD guidato da Enrico Letta. E' tornato ad essere il partito chiave di quello schieramento, che però non sa ancora come fare a tenere insieme.

Esistono due modi per ottenere il risultato e sono molto diversi: uno è la vaga filosofia del campo largo, l'altro sarebbe la proposta di un sistema di alleanze. Sono prospettive molto diverse, più di quel che possa sembrare a prima vista. La prima si fonda sulla convinzione, fondata o meno che sia, che tutto ciò che non sta da una parte stia per forza di cose dall'altra. Viene consolidata con il ragionamento, tutto politico nel senso più banale del termine, che, come diceva Totò, sia la somma a fare il totale: ovvero, se vuoi vincere, devi sommare un numero di componenti maggiore di quelle raccolte nel campo avversario (e non stiamo a sottilizzare). Siccome siamo in un sistema dove sempre più chi vince si prende quasi tutto, anzi si porta via anche il pallone, si tratta di convincere i possibili partner che nel nostro campo c'è per loro da avere di più di quanto si possa conseguire nell'altro oppure restando fuori da entrambi. Operazione più facile a farsi con forze di un certo peso, complicata con forze di peso residuale, che hanno grandi appetiti specialmente se dispongono di un potere di condizionamento per il raggiungimento della famosa somma.

Da qui viene quella teoria del campo largo, che, tutto sommato, ha una lunga storia, dal compromesso storico alla sinistra plurale, strategie piuttosto scarse di risultati che hanno più che altro contribuito a rinsaldare nelle varie componenti l'orgoglio, spesso un po' ottuso, per le rispettive peculiarità.

La strategia delle alleanze avrebbe tutt'altra capacità prospettica. Essa si basa infatti sulla condivisione di uno o più obiettivi per il raggiungimento dei quali ogni componente rinuncia ad agitare le sue bandiere o bandierine che siano. Mentre il campo largo lascia di fatto liberi tutti di rivendicare le proprie primazie, una alleanza costringe ad una gerarchia di priorità e sottomette tutti al primato del raggiungimento degli obiettivi concordati e condivisi, per cui non è consentito indebolire quelle operazioni per l'orgoglio di rincorrere altre finalità particolari.

Ora il discorso di fronte al quale è messo il Pd, ma per altri aspetti anche coloro che vogliono tenere insieme il centrodestra, è esattamente questo: quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere vincendo le elezioni future (o anche partecipando all'attuale solidarietà nazionale) e come far marciare tutti nella stessa direzione, perché la difficoltà del compito non consente deviazioni. Da una parte come dall'altra del bipolarismo astratto che si vorrebbe vedere nel paese non ci sono molte volontà che operino per costruire innanzitutto obiettivi strategici intorno a cui coalizzarsi: intendiamo ovviamente obiettivi reali e perseguibili, non generiche e impossibili proclamazioni sulla possibilità di ritornare ad un qualche mitico paradiso terrestre.

