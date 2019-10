CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In un certo senso, la sua vita è come quella del fondatore dell'azienda che dirige, ma al contrario. Tedesco, ma emigrato in Italia per 30 anni, dal 2018 Stephan Winkelmann è l'amministratore delegato della Bugatti, avviata da quell'Ettore che lasciò l'Italia per raggiungere la propria consacrazione in un'Alsazia che allora era tedesca. «Noi siamo un'azienda francese e rimaniamo tale» precisa tuttavia l'uomo che, con la medesima convinzione, ha difeso e fatto crescere l'italianità di Lamborghini quando ne ha avuto il timone dal 2005 al...