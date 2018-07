CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In un'affollata e piuttosto movimentata riunione tenutasi a Vicenza gli ex deputati hanno violentemente protestato contro la delibera del Presidente Fico che ha annullato o vistosamente ridotto il diritto ai cosiddetti vitalizi. Non siamo dei ladri, hanno detto, noi i vitalizi li abbiamo trovati e non potevamo rifiutarli. D'altra parte molti di noi li prendono da anni, e si tratta certamente di diritti perfetti derivanti dall'applicazione di un delibera più volte reiterata nel corso degli anni, e quindi immodificabili, anche se la Corte...