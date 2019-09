CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TV«Quanto ho dormito?», dice Lenny Belardo/Jude Law convinto di essere ancora Papa Pio XIII. «Dodici mesi», gli risponde il medico, incredulo di averlo visto risorgere. «Allora mi merito una Cherry Coke Zero». The New Pope di Paolo Sorrentino ricomincia da qui, con Jude Law che si risveglia miracolosamente dal coma dopo essere rimasto per un anno su un letto dell'Ospedale civile di Venezia, con i giovani accampati in campo Santi Giovanni e Paolo, a pregare sotto le sue finestre, mentre a Roma, in Vaticano, di Pontefici con cui...