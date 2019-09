CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN TRIBUNALEVENEZIA È austriaco Robert Jolly, il trentasettenne che, sabato sera, al Lido, a conclusione della Mostra del cinema, ha minacciato la polizia utilizzando una bomboletta spray come una sorte di piccolo lanciafiamme, spruzzandone il contenuto contro alcuni agenti dopo averne innescato l'accensione. L'indagato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sulle armi, è comparso ieri di fronte al giudice Daniela Defazio e, assistito dall'avvocato Federico Cappelletti, ha patteggiato 9 mesi di reclusione...