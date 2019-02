In tremila sfilano per i diritti umani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA SidebySide - fianco a fianco - per Venezia ieri pomeriggio si sono messi in più di tremila. Tanti, cioè il grosso del corteo che si è snodato ieri dalle 15 alle 17.30, dal piazzale della Stazione fino a campo sant'Angelo, sono arrivati da fuori città. E ad attenderli sul piazzale di Santa Lucia c'erano già, fin dalle 14, circa un migliaio di rappresentanti delle associazioni veneziane che si battono per l'integrazione e i diritti umani. Ed è da lì che il serpentone umano fatto di striscioni, cartelli e colori,...