In tempi di normale vita quotidiana il ritorno a scuola e all'università rappresenta per tutti gli attori coinvolti famiglie, studenti e docenti un momento di forte carica emotiva e di grande partecipazione e socializzazione. In particolare: i giovani fanno i primi incontri con i nuovi compagni oppure ritrovano quelli del precedente anno, con i quali scambiano impressioni e suggestioni ricavate dalle esperienze estive e disegnano speranze e progetti sul futuro anno scolastico e accademico; le famiglie organizzano e cadenzano le proprie giornate in base al lavoro dei grandi, ma spesso anche con riferimento agli orari di entrata (e uscita) a scuola dei ragazzi e/o ai loro bisogni collegati con l'apprendimento; i docenti iniziano il dialogo con gli studenti dopo aver preparato e programmato tutte le attività necessarie per la crescita culturale dei giovani. Purtroppo, quest'anno la riapertura delle sedi non viene accolta con lo stesso entusiasmo e la stessa spensieratezza di sempre perché dobbiamo convivere con questo maledetto virus silenzioso, ma non assente, che sta creando non poca apprensione tra la gente, ma soprattutto sta trasferendo sulle persone una serie di incertezze logistiche e di atteggiamento come, ad esempio, l'utilizzo o meno delle mascherine in determinate condizioni, il problema delle aule e della sistemazione dei banchi, la questione del distanziamento e dei trasporti, fino ad arrivare alle migliaia di cattedre ancora da assegnare. Siamo, dunque, in presenza di una situazione complessa ed ancora fluida, da seguire con grande attenzione perché sicuramente porterà a profondi e duraturi mutamenti, sia con riferimento alle modalità di fare didattica che, più in generale, in termini di galateo comportamentale. A questo punto viene da chiedersi: quali effetti avranno questi cambiamenti sull'assimilazione cognitiva e sulla maturazione intellettiva dei ragazzi? Certamente ci saranno dei disagi sul piano organizzativo, forse in taluni casi anche su quello ambientale e i nostri giovani potranno essere distratti dal verificarsi di accadimenti insoliti e straordinari e, magari, allentare un po' la concentrazione nei riguardi dello studio. Non deve, però, impoverirsi l'intensità e la qualità di erogazione dei saperi a qualsiasi livello di istruzione, anzi debbono essere rafforzate, visto che il sistema educativo ha tra le sue tante funzioni quella di fornire forza lavoro qualificata ed essa è un fattore fondamentale per la crescita complessiva di un qualsiasi Paese, figuriamoci di uno, come il nostro, non certamente robusto sotto il profilo della formazione. Una chiara conferma delle difficoltà in cui versa il Paese sul piano dell'istruzione si può individuare, infatti, nel forte ritardo accumulato negli anni nei confronti degli altri Paesi europei e misurabile da alcuni espressivi indicatori (fonte Istat, Eurostat e Ocse): cominciamo col dire che in Italia si spende per la pubblica istruzione poco meno del 4% del Pil (media Ue vicina al 5%) e inoltre che la quota di popolazione (25-64 anni) in possesso perlomeno di un titolo di studio secondario superiore (dati 2019) si attesta intorno al 62%, valore di gran lunga inferiore alla media europea (poco meno dell'80%); il divario è altrettanto ampio se ci spostiamo sulla popolazione con titolo di studio terziario (poco meno del 20% contro una media Ue superiore al 33%). Se restringiamo il campo di osservazione alla componente giovanile, registriamo come, ad esempio, la quota di laureati non va oltre il 28%, con una media europea superiore al 40% (obiettivo essenziale della Strategia Europa 2020); oltre a ciò, si può constatare come sia di poco inferiore al 15% la porzione dei giovani tra i 18 ed i 24 anni che hanno abbandonato prematuramente corsi di studio e/o di formazione (media Ue intorno al 10%) e come siano poco meno del 25% (all'incirca 2 milioni) coloro - tra i 15 e i 29 anni - che non studiano, non si formano e non cercano lavoro (i cosiddetti Neet), contro una media Ue del 13%. Va aggiunto che la rinuncia agli studi e alla formazione ha naturalmente riflessi negativi sulla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Dunque, il quadro complessivo appare poco incoraggiante ed è questa una importante ragione per muoversi tempestivamente e verso la giusta direzione, ovvero provando a dare risposte certe alle tante questioni che ruotano intorno al mondo scolastico e universitario, tra le quali va assumendo un ruolo sempre più importante la didattica a distanza (DAD d'ora in poi). La DAD descrive una realtà con cui abbiamo convissuto e continueremo presumibilmente a convivere nei prossimi mesi (e anni), senza pensarla come sostitutiva di quella in presenza, ma come una metodologia d'insegnamento utilizzabile sul piano pratico per consentire la riapertura delle Scuole (e Università) e su quello educativo per innovare la formazione. La DAD potrà avere successo soltanto se verrà pianificato ed elaborato, a livello ministeriale, un modo comune di insegnare a distanza, se saranno estese sull'intero territorio le reti digitali e se i docenti saranno adeguatamente formati; altrimenti si corre il rischio di escludere parte dei giovani e/o di trasformare una lezione nella quale è essenziale il ruolo da protagonista degli studenti - in uno sterile nozionismo informativo, con la verosimile conseguenza, da parte degli studenti stessi, di un certo allontanamento affettivo dalla Scuola. Inoltre, l'avvento della DAD impone a tutte le persone interessate una più solida competenza digitale che, una volta acquisita, permetterà soprattutto ai ragazzi di ampliare il proprio orizzonte conoscitivo. Saremo capaci di traghettare le nostre giovani generazioni verso una società della conoscenza, passaggio auspicato pure dalla già citata strategia Europa 2020? Teniamolo ben presente questo rilevante obiettivo nell'imminente fase di progettazione economica e sociale che ci attende.

