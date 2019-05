CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In sessant'anni l'Europa, continente di pace, ha riconciliato popoli, sviluppato democrazia e difeso diritti fondamentali. Ne va tenuto conto pensando allo snodo cruciale tra visioni opposte di chi vuole più Europa, col completamento del processo di integrazione politica, e chi chiede meno vincoli e più sovranità agli stati membri.In questi anni la libera circolazione di merci e persone ha ridotto le difficoltà di relazione, ha dato buone opportunità di studio e lavoro per le giovani generazioni, molti nostri territori in un periodo di...